شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة» تحذر: فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب في 3 أيام .. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن بالغ قلقها من انتشار فيروس ماربورغ عالميا، مؤكدة أن الفيروس قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.

وأضاف متحدث باسم المنظمة أن فرص النجاة من ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.

كما أضاف أن أخطر أعراض فيروس ماربورغ هي الوصول إلى الحمى النزفية.

يشار إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في غانا بهذا المرض، ما أثار المخاوف حول العالم، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أول تفش له هناك.

والمرض عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى من نفس عائلة الإيبولا ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح.