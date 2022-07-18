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أردوغان يصل إلى طهران في زيارة رسمية

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بغداد - ياسين صفوان - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين إلى طهران بزيارة رسمية يرافقه فيها وفد وزاري موسع، في إطار القمة الروسية الإيرانية التركية المزمعة.
وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار مهر آباد الدولي، وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ومدير عام المراسم في مكتب الرئاسة الإيرانية رضا ناجيبور والسفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازماند، والسفير التركي لدى طهران دريا أورس.

ويرافق أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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