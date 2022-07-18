تعليق جديد للبيت الأبيض بشأن قضية 'خاشقجي'

بغداد - ياسين صفوان - اصدر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تعليقاً جديداً يخص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا قبل سنوات.

وقال ‏البيت الأبيض في بيان، "أي شخص لم يسمع بايدن يتحدث عن مسؤولية ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي خلال اجتماعهما في جدة لم يكن يصغي للمحادثة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال خلال زيارته الى السعودية قبل أيام، إنه أثار مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر بايدن في كلمة ألقاها بمقر إقامته في جدة: "ما حدث لخاشقجي كان شائنًا، لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء كهذا مرة أخرى فسيكون هناك رد، وربما أكثر من ذلك بكثير".