تحالف العزم يؤكد ضرورة إستمرار الحوارات والمفاوضات

بغداد - ياسين صفوان - أكد تحالف العزم، الاثنين، ضرورة العمل على إستمرار الحوارات والمفاوضات.

وقال بيان للتحالف، إن "تحالف العزم عقد إجتماعا استثنائياً موسعاً بحضور قياداته وعدد من نوابه لبحث مستجدات المشهد السياسي ومناقشة آخر التطورات".

وناقش الاجتماع بحسب البيان "ضرورة العمل على إستمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا بهدف حسم الخلافات وتعزيز النقاط المشتركة بين الاطراف الوطنية لغرض تشكيل حكومة قوية ومقتدرة بأقرب فرصة ممكنة، لتجاوز الازمات الاقتصادية والأمنية".