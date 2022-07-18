القائم بأعمال رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ

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وقال ويكريميسنجه في بيان «يقتضي الأمر ذلك من أجل صالح الأمن العام وحماية النظام العام، والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع».وفر الرئيس السابق جوتابايا راجاباكستا من البلاد الأسبوع الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة في أنحاء سريلانكا طالبت باستقالته.
وأدى ويكريميسنجه اليمين الدستورية الجمعة الماضي ليصبح قائما بأعمال الرئيس، وهو رئيس الوزراء أيضا.
ومن المقرر اختيار رئيس جديد للبلاد غدا، ويعد ويكريميسنجه أحد مرشحين اثنين أوفر حظا للفوز بالمنصب.
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