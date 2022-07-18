القائم بأعمال رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن القائم بأعمال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسنجه حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس، في خضم الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدولة التي تقع في جنوب آسيا.

وقال ويكريميسنجه في بيان «يقتضي الأمر ذلك من أجل صالح الأمن العام وحماية النظام العام، والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع».

وفر الرئيس السابق جوتابايا راجاباكستا من البلاد الأسبوع الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة في أنحاء سريلانكا طالبت باستقالته.

وأدى ويكريميسنجه اليمين الدستورية الجمعة الماضي ليصبح قائما بأعمال الرئيس، وهو رئيس الوزراء أيضا.

ومن المقرر اختيار رئيس جديد للبلاد غدا، ويعد ويكريميسنجه أحد مرشحين اثنين أوفر حظا للفوز بالمنصب.