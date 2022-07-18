عمران خان يدعو لنزال مبكر في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى إجراء انتخابات مبكرة، مستغلا زخم فوز كاسح لحزبه في استحقاق محلي.

وسيطر حزب خان على البرلمان المحلي في انتخابات أُجريت الأحد في بنجاب، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان.

وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائبا محليا جديدا وشكلت اختبارا لشعبية نجم الكريكيت الدولي السابق الذي أطيح بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة في أبريل الماضي.

وفاز حزبه «حركة الإنصاف» بـ15 مقعدا، فيما اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بـ4 مقاعد، ونال المقعد الأخير مرشح مستقل.