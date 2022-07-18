شكرا لقرائتكم خبر عن 7 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بقانون نقابة المهن الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، على أن يدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها وأربعة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.

وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق.

ووفقا للقانون

تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:

(أ) الجزء المخصص للصندوق من رسوم القيد.

(ب) الجزء المخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية.

(جـ) التبرعات والوصايا الواردة للصندوق.

(د) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.

(هـ) جميع الموارد المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.

(و) حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (26) مكررًا من هذا القانون .

(ز) حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ح) من المادة (48) من هذا القانون.

لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.