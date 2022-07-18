شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: رد الرئيس السيسى على سؤال الصحفي الألمانى بشأن حقوق الإنسان جاء حاسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن رد الرئيس حول سؤال الصحفى الألمانى عن حالة حقوق الإنسان، جاء قاطعا وحاسما فمصر بالفعل قدمت مردودا جيدا للغاية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدأت فى تنفيذها على الفور.

وقال الجندى إن الفترة الأخيرة شهدت إفراجا عن عدد كبير من الشباب بمبادرة من الرئيس فى عفو رئاسى، رغبة من الدولة فى دمج الشباب واستيعابهم فى المجتمع وهى خطوة كانت فاصلة فى هذا الملف وليس ذلك فحسب بل قدمت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها.

كما أوضح الجندى أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أحوال معيشة المواطنين، والذى بدوره يأتى ضمن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة ووجودها فى مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة.

وأضاف الجندى أن الرئيس كان جادا للغاية فى دعوته للألمان أو لأى من ممثلى الاتحاد الأوروبى لزيارة مصر والتحقق من أوضاع هذا الملف فمصر جادة للغاية ولم تأل جهدا فى هذا الملف حقيقة، وليس لديها ما تخفيه، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى التصدى لكل من يتخذون من حقوق الانسان ذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى وقدمت مردودا ايجابيا فى هذا الملف بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان.