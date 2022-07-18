207 آلاف مهاجر قبض عليهم على الحدود الأمريكية

أظهرت بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين قبضت عليهم السلطات الأمريكية وطردتهم على الحدود الجنوبية ارتفع إلى 207 آلاف و416 في يونيو من 189 ألفًا و34 قبل عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة أن عدد المواجهات عند حدود المكسيك بلغ 240 ألفًا و991 في مايو، وفي السنة المالية حتى تاريخه، وصل إجمالي المواجهات عند الحدود الجنوبية إلى مليون و746 ألفًا و119، مقارنة بمليون و734 ألفًا و686 لعام 2021 بأكمله.

وبحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود، كان هناك 10900 مواجهة على الحدود الشمالية في يونيو، مقارنة بـ1881 العام الماضي.