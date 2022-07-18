ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة أن عدد المواجهات عند حدود المكسيك بلغ 240 ألفًا و991 في مايو، وفي السنة المالية حتى تاريخه، وصل إجمالي المواجهات عند الحدود الجنوبية إلى مليون و746 ألفًا و119، مقارنة بمليون و734 ألفًا و686 لعام 2021 بأكمله.
وبحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود، كان هناك 10900 مواجهة على الحدود الشمالية في يونيو، مقارنة بـ1881 العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 207 آلاف مهاجر قبض عليهم على الحدود الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.