تعسر لبناني في الانضمام لبرنامج صندوق النقد الدولي

دعا رئيس «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» إدوارد جبريال، المسؤولين اللبنانيين للإسراع في اتخاذ خطوات الانضمام لبرنامج صندوق النقد الدولي، والقيام بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني.

جاءت تصريحات جبريال عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، مع وفدٍ أمريكي ضم نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس، وجاي غزال و شيّان معوض، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وقال جبريال: «كانت محادثات جيدة حول أهمية الانضمام بسرعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ولم يعد هناك متسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات، والولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء، من أجل دعم الشعب اللبناني».

وأضاف: «ناقشنا أيضاً موضوع القمح وأهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافىء في أوكرانيا».

وتابع جبريال قائلا إن ميقاتي كان مهتماً بهذا الموضوع، ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال، وحذر بأنه إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة، فلبنان مهدد بكارثة.

وأعلن جبريال أن «مجموعة العمل الأمريكية تزور لبنان هذا الأسبوع، للقاء المسؤولين لشرح ما يفكر به صانعو السياسات الأمريكية حالياً، بالنسبة للعلاقات اللبنانية-الأمريكية، وللمتابعة، ولقد رأينا زيارة مثمرة للرئيس «الأمريكي» جو بايدن للمنطقة، وتأثيرها على ملف الطاقة مع لبنان».

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في السابع من أبريل 2022، أن السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة، التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرًا، مع طلب الحصول على مليونين و173 ألفا وتسع وحدات حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي».

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019، أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.