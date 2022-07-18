انت الان تتابع خبر صادقون: تغريدة الصدر وضعت الاطار التنسيقي في مأزق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت النائبة عن كتلة صادقون زهرة البجاري، اليوم الاثنين، ان تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى وضعت الاطار التنسيقي في مأزق.
وقالت البجاري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وضعت الاطار التنسيقي في مأزق".
واضافت ان "الجميع يريد الخروج بسلام من الفتنة وعدم اراقة الدماء واذا نزل الوضع الى الشارع فسيكون الوضع سيء جدا، موضحة ان "انسحاب الصدر من العملية السياسية لم يكن انسحابا من الشارع".
واشارت البجاري الى انه "قد تخرج تسريبات جديدة تجر الشارع العراقي الى صدامات اخرى قد تجرنا الى وضع اسوأ وعلى السياسيين ان يخرجوا البلد من الوضع الحالي".
واضافت ان "الجميع يريد الخروج بسلام من الفتنة وعدم اراقة الدماء واذا نزل الوضع الى الشارع فسيكون الوضع سيء جدا، موضحة ان "انسحاب الصدر من العملية السياسية لم يكن انسحابا من الشارع".
واشارت البجاري الى انه "قد تخرج تسريبات جديدة تجر الشارع العراقي الى صدامات اخرى قد تجرنا الى وضع اسوأ وعلى السياسيين ان يخرجوا البلد من الوضع الحالي".
وبينت ان "المعارضة يجب ان تكون مراقبا لعمل الحكومة هناك وسيناريو جديد قد يذهب حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة"، مؤكدة ان "حكومة تصريف الاعمال ستبقى وسنذهب الى انتخابات مبكرة".