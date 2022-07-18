صحيفة فرنسية: بايدن عاد خالي الوفاض من قمّة جدّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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اعتبرت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج خالي الوفاض من القمة العربية الأمريكية التي عقدت السبت الماضي في جدة السعودية، في غياب اتفاقات واضحة حول الأمن والطاقة وبناء حلف مشترك مناهض لإيران.



وذكر ت الصحيفة في تقرير، أنّ نتيجة جولة جو بايدن في الشرق الأوسط بدت هزيلة للغاية، إذ ”لا شيء تحقق عن الطاقة سوى القليل ولا شيء بشأن التقارب بين السعودية وإسرائيل، أو بشأن هيكل أمني إقليمي جديد ضد إيران“.

واعتبر التقرير أنّ ”القمة فشلت في الحصول على التزام سعودي بإقامة تحالف دفاعي بين دول الخليج وإسرائيل“، مشيرا إلى أنه ”في ختام قمة جدّة قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه لا علم له بالمناقشات حول إقامة هذا التحالف وإن المملكة لم تكن طرفا في مثل هذه المحادثات“.