رئيس الأركان الإسرائيلي يبدأ زيارة للمغرب لتعزيز التعاون الأمني والعسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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وصل أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له إلى المملكة تستغرق 3 أيام.



ومن المرتقب أن يلتقي كوخافي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية لتعزيز ”التعاون الأمني والعسكري“، وفق ما ذكرته قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية.

ووفق المصدر نفسه، سيرافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال هذه الزيارة غير المسبوقة، كلا من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات.