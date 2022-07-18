إعلان الطوارئ غرب ليبيا.. وتشكيلات عسكرية للدعم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جهاز دعم الاستقرار فرع المنطقة الغربية والكتيبة 55 مشاة ورشفانة، حالة الطوارئ في كافة المنطقة الغربية وتأييدها الكامل لحكومة فتحي باشاغا وفقا لقناة العربية.

جاء ذلك عقب استعراض عسكري لجهاز دعم الاستقرار وكتيبة 55 وعدد من التشكيلات المسلحة في معسكر 27 بطريق الساحلي الذي يربط طرابلس بالحدود التونسية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الزاوية علي ابو زريبة في تصريح خاص لـ"العربية" و"الحدث"، إن كل المنطقة الواقعة غرب طرابلس خارج سيطرة حكومة عبدالحميد الدبيبة، مشيراً إلى أنها تتبع للحكومة الليبية برئاسة باشاغا.

وأفاد مراسل "العربية" أفاد في وقت سابق اليوم بانعقاد محادثات عسكرية بين الشرق والغرب الليبي في العاصمة الليبية.

فيما أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش في وقت سابق اليوم، أن رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، واللجنة العسكرية 5+5 الشرق، يتوجهون بزيارة رسمية لأول مرة لطرابلس.