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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال باكستان

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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 188 كيلومتراً بالقرب من مدينة وانا شمال غرب باكستان، وشعر بهزته سكان إقليم خيبر بختونخواه والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم؛ خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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