شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية السابق بمنتدي تحالف الأحزاب: السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضربية، أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وأضاف نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، خلال كلمته بمنتدي تحالف الأحزاب المصرية الذي أنطلق مساء اليوم بمقر حزب إرادة جيل: السياسية هي فن الممكن كما أن السياسة والاقتصاد أمرين مكملين لبعضهما البعض.

وشدد علي أهمية معرف كل شخص يعمل بالمشهد السياسية بكل المصطلحات الاقتصادية ومعرفة إيرادات الدولة وكيفية سد العجز، وتفاصيل السياسات الاقتصادية.

واستعرض المنير الأمور التي ستتم خلال منتدي تحالف الأحزاب حتي يمكن تقديم ورقة سياسات باسم التحالف للحوار الوطني.