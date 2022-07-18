شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى السياسى بحضور 42 حزبا.. وتيسير مطر: نستهدف الوصول لنتائج نقدمها للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منتدي تحالف الأحزاب المصرية بحضور 42 رئيس حزبي سياسي مساء اليوم الاثنين بمقر حزب إرادة جيل، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن منتدي تحالف الأحزاب المصرية يستهدف الوصول إلي نتائج نقدمها للحوار الوطني ويستفيد منها الجميع.

ورحب "مطر" بجميع الحضور معبرا عن سعادته بوجود رؤساء الأحزاب فضلا عن مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة علي رأسهم الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامي، وعمرو المنيري نائب وزير المالية السابق ومحمود إبراهيم الخبير السياسي.

وأضاف "مطر" نريد أن نرتقي بالعمل الحزبي والثقافة السياسية عامة والعمل علي النهوض بدور الأحزاب وسط الشارع المصري والاهتمام بكل القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وأشاد "مطر" بدور تحالف الأحزاب المصرية، مضيفا: نحن كرؤساء أحزاب سياسية فى للتحالف أصبحنا أسرة واحدة" مؤكدا أن هناك دروا هاما للأحزاب السياسية في إنجاح الحوار الوطني.