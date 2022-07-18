شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: نعتز بعلاقاتنا مع ألمانيا.. وما يحدث فى مصر مصدر فخر للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا نعتز بالعلاقات المصرية الألمانية، لأن ألمانيا من أوائل الدول التى قامت بتبادل التمثيل القنصلى، موضحا أن العلاقات بين البلدين من أوائل إقامة علاقاتنا الخارجية الحديثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم: أنظر لما يحدث فى مصر بكل اعتزاز وفخر، فمن منا ينسى انقطاع الكهرباء عدة مرات، أنشأنا محطات كهرباء كبيرة، والربط الكهربائى بين الدول العربية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا نمد خط كهرباء لليونان وقبرص، كما أن بيروت وغزة يضاءا من القاهرة، مردفا: "صرنا دولة مصدرة للكهرباء".

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى ألمانيا تأتى فى ظرف دقيق يمر به العالم فى ظل أزمتى الطاقة والغذاء الناتجتين عن تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية - فى مداخلة هاتفية من برلين لإذاعة راديو مصر – أن الزيارة تأتى امتدادًا للعلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، كما أنها تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الأولى للرئيس السيسى منذ تولى المستشار أولاف شولتس منصب المستشارية الألمانية.