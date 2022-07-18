شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكسيك يدافع عن براءة «أسانج».. ماذا قال لـ «بايدن»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إنه بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدافع فيها عن براءة جوليان أسانج ويجدد عرضا سابقا بمنح اللجوء لمؤسس موقع ويكيليكس.

وكانت بريطانيا قد وافقت الشهر الماضي على تسليم أسانج للولايات المتحدة، لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنشر ويكيليكس لسجلات عسكرية أمريكية سرية وبرقيات دبلوماسية.

وأشار لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي، معتاد "تركت رسالة للرئيس عن أسانج توضح أنه لم يرتكب أي جريمة خطيرة ولم يتسبب في وفاة أحد، ولم ينتهك أيا من حقوق الإنسان وأنه مارس حريته وأن اعتقاله سيمثل إهانة دائمة لحرية التعبير".

وذكر لوبيز أوبرادور، في وقت سابق هذا العام إنه كان عرض أيضا حق اللجوء على أسانج في رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن يترك منصبه ومجددا في بداية رئاسة "بايدن" عام 2021.

ووصف لوبيز أوبرادور أسانج الشهر الماضي، بأنه "أفضل صحفي في عصرنا".