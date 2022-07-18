شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق مستعرة وإجلاء الآلاف.. الحر الشديد يؤرق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر انتشار حرائق الغابات التي اندلعت على ساحل فرنسا المطل على المحيط الأطلسي اليوم، حيث تستعر في مناطق واسعة إلى الجنوب من بوردو، في الوقت الذي وضعت فيه موجة حر شديدة في أوروبا المجتمعات من اليونان إلى بريطانيا في حالة تأهب قصوى.

ومن بين المناطق الأسوأ تضررًا لانديراس، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بوردو، أيضا تست دو بوخ الواقعة على الساحل مباشرة إلى الجنوب الغربي من بوردو.

وأفاد مسؤول محلي أنه أُجلِيَ 3500 شخص آخر، كما اضطر أكثر من 16 ألف شخص إلى مغادرة ديارهم منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

واستمر الطقس الحار في المنطقة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في مقاطعة جيروندي، كما أُعلن حالة التأهب بمستوى الأحمر في المقاطعة وفي 14 منطقة أخرى غرب فرنسا.

وفي الوقت نفسه، قالت السلطات: إن حرائق الغابات في جزيرة كريت في اليونان التي اندلعت يوم الجمعة وأجبرت عدة قرى على الإخلاء، صارت تحت السيطرة، ولكن لم تُخمَد بعد.

ودخلت تحذيرات من الحرارة الشديدة حيز التنفيذ في بريطانيا، وتقرر استمرار مستوى التأهب الأحمر ليومَيْ الاثنين والثلاثاء، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

ومن المتوقع أيضا أن تصل درجات الحرارة في مناطق من ألمانيا إلى 40 درجة مئوية غدًا الثلاثاء.