الصين تحذر الولايات المتحدة من تسليح تايوان

وقالت الوزارة في بيان، أنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية"، لافتة إلى أن "أي تقويض للسلام في تايوان سيكون مسؤولية واشنطن".

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترا متصاعداً في الآونة الأخيرة مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول عدة ملفات، بدءا من سيادة تايوان، مروراً بملف حقوق الإنسان، وصولاً إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

