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انت الان تتابع خبر زيدان اقبال يقف في وجه انتقال دي يونج الى الشياطين الحمر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-18 | 16:31
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن زيدان إقبال لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تسبب في ابتعاد الهولندي فرينكي دي يونج عن الانتقال إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، انه "قد يكون زيدان إقبال أحد أسباب إيقاف انتقال فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد".
واضافت، أن "مدرب مانشستر يونايتد أعجب بإقبال ومن المرجح أن يمنحهُ المزيد من الفرص خلال الموسم التحضيري".
واضافت، أن "مدرب مانشستر يونايتد أعجب بإقبال ومن المرجح أن يمنحهُ المزيد من الفرص خلال الموسم التحضيري".
المحرر: سعد أحمد