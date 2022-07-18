زيدان اقبال يقف في وجه انتقال دي يونج الى الشياطين الحمر

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، انه "قد يكون زيدان إقبال أحد أسباب إيقاف انتقال فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد".

واضافت، أن "مدرب مانشستر يونايتد أعجب بإقبال ومن المرجح أن يمنحهُ المزيد من الفرص خلال الموسم التحضيري".

