القرارات الكاملة لاجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب ونائبه عقدا اجتماعاً، اليوم الاثنين 18 تموز 2022، مع رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي".وتقرَّر خلال الاجتماع، وفق البيان "المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وبحسب الجدول المرفق مع البيان".

كما تقرر "إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وبناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد".



وتضمنت القرارات أيضاً أن تبدأ "جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً".