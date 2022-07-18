صلاح الدين تطلق رابط التقديم على الالف درجة عقد - عاجل

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين، إسماعيل الهلوب، وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى أحكام الفقرة 15 من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المتضمنة (التعاقد مع حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة وادارتها المحلية بواقع ألف متعاقد لكل محافظة لمدة 3 سنوات لاغراض التدريب والتطوير)".وأضافت، "تعلن محافظة صلاح الدين للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط القانونية في التقديم، خلال فترة 15 يوماً تبدأ من يوم الاثنين 18 /7 ولغاية يوم الاثنين الموافق 1 / 8 / 2022".

وصوَّت مجلس النواب الشهر الماضي، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.



وبحسب كتاب اعمام المالية للوزارات كافة، طالبتها بتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".

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