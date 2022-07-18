بوتين: الغرب لا يستطيع عزل روسيا عن العالم

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، أن "العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية".

واضاف ان "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية".



واوضح بوتين أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مبينا إلى أن "بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء".

واشار الى ان "روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها".

