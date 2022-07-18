الكرملين يؤكد أن الظروف تغيرت لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الوفد الأوكراني المفاوض لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول.



وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تم قطعها بعد التوصل إلى اتفاقية مبدئية في إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني على أي اتصالات معنا".

وأضاف: "يعني ذلك أنه إذا استأنفت المفاوضات فستكون ظروف إجرائها مختلفة تماما. وحتى الآن لا يوجد هناك أي اهتمام من جانب كييف ومن جانب الدول الغربية على حد سواء".