عاجل.. رئيس دولة الإمارات يزور مجلس الشيوخ الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك على هامش زيارته إلى فرنسا.



استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في قصر الإليزيه.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مباحثاته، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في قصر الإليزيه.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استقبل في قصر الإنفاليد قبل توجهه إلى قصر الإليزيه.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بدأ زيارته إلى دولة فرنسا التي تعد هي الأولى منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

وستبحث الزيارة أهم الملفات العربية والإقليمية وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى تعميق التعاون في مواجهة التحديات العالمية، ولا سيما الاستجابة لأزمة الطاقة العالمية وتسريع تحولات المناخ، كما سيناقش الجانبان الجهود المشتركة لفرنسا والإمارات من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين.