الشيخ محمد بن زايد يتقلد أرفع وسام فرنسي وهدية "خاصة" من ماكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

على مأدبة عشاء رسمية بقصر فرساي، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون تكريم ضيف بلاده الكبير، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



وسيقلّد ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شارة الصليب الأكبر وهي الرتبة الأعلى من وسام جوقة الشرف الوطني، كما يهديه نسخة من عام 1535 لخريطة عالم الجغرافيا الألماني لورنز فرايز لشبه الجزيرة العربية.، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووسام جوقة الشرف الوطني هو وسام أنشأه نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في 19 مايو/أيار 1802، ويعد أعلى تكريم رسمي في البلاد.

وينقسم الوسام إلى 5 رتب هي؛ رتبة فارس، رتبة ضابط، رتبة قائد، رتبة قائد عظيم، ورتبته الأعلى هي رتبة الصليب الأكبر.

واستقبل ماكون في وقت سابق اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الإليزيه الذي يقوم بأول زيارة دولة لوجة خارجية له منذ توليه منصبه منتصف مايو/أيار الماضي.

وكان ماكرون وزوجته بريجيت في استقبال رئيس دولة الإمارات عند مدخل القصر، حيث ظهر احتفاء خاص بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية في قصر الأنفاليد، قبيل توجهه إلى الإليزيه، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورافقت ضيف فرنسا، مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارته.

بعد ذلك عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وفرنسا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم قدم له قائد الحرس الوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإنفاليد النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان على مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجددا في المساء لحضور مأدبة عشاء رسمية في قصر فرساي بحضور مئة ضيف. وسيزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

وسيقلّد ماكرون الشيخ محمد بن زايد شارة الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف الوطني وهدية هي عبارة عن نسخة من عام 1535 لخريطة عالم الجغرافيا الألماني لورنز فرايز لشبه الجزيرة العربية.

ويحصل على التكريم الفرنسى سنويًا 2600 شخصًا كحد أقصى، ويكون من بينهم أجانب على ألا يتخطى عددهم سنويًا 320 شخصا، ويقتصر منح شارة الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف الوطني على الرؤساء.