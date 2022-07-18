شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية للأبحاث الطبية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة مستشفي ومعهد بحوث الكبد ومؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية، والبروفيسور ميتسو هيرا إيبارا رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطنى لعلوم المواد في جامعة تسوكوبا إيباراكى بدولة اليابان، اليوم الاثنين، أول وأحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر في مستشفي الكبد المصري بالدقهلية، مخصص للأغراض الطبية وتحسين صحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المبادرات الاجتماعية، وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية، واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية؛ عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومرور 25 عاما على انشائها.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور جمال شيحه الى أن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ELRIAH ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان MINS ، يعمل علي دعم البحث العلمى والتعليم المستمر وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول علي ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن امكانية إجراءهم التجارب داخل المركز.

كما يضم المركز 5 وحدات هى وحدة المواد الحيوية الذكية ، ووحدة التدفق الخلوى ، ووحدة الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، ووحدة التسلسل الوراثى ، ووحدة البيولوجيا الجزيئية ، ويضم المركز المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية بالإضافة إلي تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمواد الحيوية بما في ذلك تطوير تقنيات الطب التجديدى وتصميم الأجهزة وبناء النماذج الأولية.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين .