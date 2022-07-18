شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: سنشارك بقوة فى الحوار الوطنى.. والكل يختلف من أجل الوطن فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة قدم ملفا كاملا عن أهم مقترحاته بالنسبة للحوار الوطنى، موضحا أن الملف تناول عدد من المحاور منها المحور السياسى والمحور الاقتصادى، وكذلك بعض المقترحات الخاصة بالحقوق والحريات.

وأضاف يمامة، أن اللجنة المشرفة على الحوار الوطنى تقوم بدور متميز وقدم تقديرا خاصا لحزب الوفد باختيار أحد أعضائه وهو الدكتور هانى سرى الدين عضوا لها بناءً على ترشيح رئيس حزب الوفد، موضحا أنه تم تجميع المقترحات والأفكار المختلفة على مدار الفترة الماضية من لجان الوفد بالمحافظات، وتم صياغة هذه المقترحات في ملف كامل وتقديمها للجنة الحوار الوطنى.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة سيشارك وبقوة في الحوار الوطنى وسيعمل جاهدا على طرح كثير من المقترحات التي تصب في صالح الدولة المصرية، والتي تنعكس آثارها إيجابيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة واستقرار وما يطلق عليه الجمهورية الجديدة، وممارسة سليمة للديمقراطية كما نص عليها الدستور في مادته الأولى، موضحا أن حزب الوفد له اتجاه معارض والكل يعلم ذلك، لكنه يدرك أن الاختلاف سيكون لصالح الوطن.