شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على مقعد نقيب المحامين في اليوم الثالث لفتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عن ترشح 2 محامين في اليوم الثالث من عملية استقبال الأوراق، والتي استمرت من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين.

وجاءت أسماء المتقدمين بأوراقهم كالآتي:

1 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين

2 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد

وتستمر النقابة العامة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.