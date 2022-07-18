شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم إصدار وتجديد ترخيص مراكز بلازما الدم والجهات المعفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات تجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن: يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية:

ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.

ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.

ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .

على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.