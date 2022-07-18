شكرا لقرائتكم خبر عن السيد أبو العونين وفؤاد سعد يتقدمان بأوراق ترشحهما على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد أحمد السيد أبو العونين المحامى بالنقض، وفؤاد سعد فؤاد سعد، بأوراق ترشحهما، على منصب نقيب المحامين في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم.

تواصل اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عملها بتلقي طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.

واستقبلت اللجنة أمس الأحد في ثاني يوم لها أوراق 5 مرشحين على منصب النقيب العام، بالإضافة إلى تلقيها أوراق 9 مرشحين في اليوم الأول، ليصل إجمالي المرشحين حتى الآن 16 مرشحا.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الأربعاءالمقبل الموافق 20/7/200، في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وتبدأ في تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022،وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.