شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جريمة طفلة أسيوط.. جرائم الأطفال تهدد الأسرة المصرية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد جريمة طفلة أسيوط.. جرائم الأطفال تهدد الأسرة المصرية"، استعرض خلاله 8 سيناريوهات لعقوبة الطفل، وعقوبة أهل الطفل تصل للحبس 3 سنوات، ومدى قانونية إجراء تعديل قانونى من شأنه تغليظ عقوبة الطفل في جرائم القتل والاغتصاب لتصل إلى الإعدام، وإليكم التفاصيل كاملة: