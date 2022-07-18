شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يطلق مبادرة "لم الشمل" قبل انتخابات الهيئة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مبادرة لم شمل الوفديين قبل الدخول في إجراءات انتخاب هيئة عليا جديدة للحزب.

ودعا رئيس الوفد في بيان له اليوم الاثنين، الجميع إلى التوحد ولم الشمل والاستعداد لانتخابات الهيئة العليا القادمة، والتي سيحدد موعدها عقب انعقاد الهيئة العليا الحالية في 25 من يوليو الجاري.

كما دعا يمامة إلى انطلاق الجميع من أرضية وفدية بعيدا عن الأجندات أو الولاءات لأفراد أوتيارات أو مصالح ضيقة، مؤكدًا أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الوفديين ،وهو رئيس لجميع أعضاء الوفد بلا استثناء، ولا تميز لأحد دون الآخر، ولا علاقة له بصراعات أو مناكفات تستهلك وقت وجهد الجميع بلا طائل من ورائها.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه يحتفظ بعلاقات من الأخوة والمحبة بجميع أعضاء الهيئة العليا الحالية بلا استثناء، وتقوم تلك العلاقة على الاحترام المتبادل والحرص على المصلحة العامة، مؤكدًا أن بابه مفتوح للجميع وأن ما يحكم علاقته بالوفديين هو رابطة الانتماء والمحبة لهذا الكيان العظيم وحزبنا العريق.

وشدد الدكتور يمامة على أن اللائحة والقانون هما ما يستند عليهما في كل قراراته وتوجهاته وأنه لن يتهاون في أمرين هما ارتكاب أي عضو لوقائع فساد أو خروج عن أداب وقيم بيت الأمة أو التطاول والسب والقذف في حق رئيس الوفد أو قياداته أو أعضائه.

وقال رئيس الوفد إن كل قراراته تحكمها مصلحة الحزب وأن التراجع عن أي قرار ليس ترددا بقدر ماهو فضيلة تتمثل في النزول علي رغبة الغالبية إذا رأت في أي قرار مايستحق التصويب، مشيرًا إلى أنه لايجد غضاضة في تصحيح أي مسار إذا ثبت له أن هناك من وقع عليه غبن أو ظلم في إطار مايؤمن به من قيم الديمقراطية والليبرالية والقانون.

وأكد رئيس الوفد أنه في طريقه الذي رسمه منذ حملته الانتخابية الانتخابية القائم على محاربة الفساد واستعادة أموال الوفد وإعادة الحزب العريق إلى مكانته في الحياة السياسية المصرية مهما كلف الأمر من حروب ومؤامرات من المستفيدين من الأوضاع السابقة.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن انتخابات الهئية العليا القادمة ستجري في مناخ من الشفافية والنزاهة وأنه يثق في قدرة الوفديين على إفراز القادة الطبيعيين وممثليهم في الهيئة العليا من خلال إرادة حرة للجمعية العمومية أعلى سلطة في الحزب.