دولة توفر رحلات قطار مجانية بداية من شهر سبتمبر

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرا عن تخفيض أسعار وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد إلى النصف استجابةً للارتفاع السريع في معدلات الطاقة والتضخم.

ولم تكتف الحكومة الإسبانية بذلك، فقد أعلنت أيضا عن تخفيضات إضافية على بعض وسائل النقل العام بنسبة 100%.

فاعتبارًا من سبتمبر المقبل، سيتمكن الركاب من السفر عبر العديد من القطارات التي تديرها شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" Renfe دون مقابل على الإطلاق، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إن تذاكر الرحلات المتعددة للقطارات التي تديرها الخدمات العامة لشبكة السكك الحديدية "سرکانیاس" "Cercanías و"رودالييس" Rodalies و"ميديا ديستانسي" Media Distance ستكون مجانية اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام.

ويستثني الإجراء تذاكر السفر لمرة واحدة أو الرحلات الطويلة، بحسب ما ذكرت القناة التلفزيونية العامة TVE.

وتشمل تذاكر الرحلات المتعددة ما لا يقل عن 10 رحلات ذهابا وإيابا.

سكاي نيوز