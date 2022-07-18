شكرا لقرائتكم خبر عن لا أحد يريده - صدمة قوية لكريسيتانو رونالدو قبل الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقد مع كريستيانو رونالدو البرتغالي لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن هناك ممثلين من جانب رونالدو قاموا بالتحدث مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع رونالدو.

أتلتيكو مدريد يرفض رونالدو

ولكن نفت صحيفة ماركا الإسبانية هذا التقرير مؤكدين أن الصفقة لن تكن مجدية لسيميوني وأتلتيكو مدريد الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن الصفقة ستكلف خزينة أتلتيكو مدريد العديد من الأموال وأنا النادي لا يستطيع تحمل كل هذه النفقات خلال الموسم المقبل.

وكان قد حصل رونالدو على إجابة محبطة من جانب العديد من الأندية التي عرض نفسه عليهم مثل بايرن ميونخ وتشيلسي.

عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

ومن المنتظر أن ينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع الفريق في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يغيب رونالدو عن إعداد الفريق الموسم المقبل لأسباب عائلية وفقا لما أعلنه الفريق الإنجليزي قبل بداية المعسكر.