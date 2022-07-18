شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد أهمية تطوير التعاون مع «الكوميسا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "COMESA"، لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم -عبر الاتصال المرئي-, بالأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "COMESA" تشيلشى كابويبوى.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات, أبرزها أهمية تطوير التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي.

ويهدف هذا التعاون إلى فتح الأسواق الأفريقية للصادرات الخليجية، وزيادة معدلات الاستثمار، كما جرى تبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومنظمة الكوميسا في عام 2010م، والتي ركزت على التعاون الاقتصادي.