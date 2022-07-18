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انت الان تتابع خبر النجف يعلن عن تعاقداته الجديدة للموسم المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-18 | 14:54
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اعلن نادي النجف، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد مع المدرب احمد خلف لقيادة الفريق للموسم الكروي المقبل.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي، انه "تم توقيع عقد مع الكابتن احمد خلف كمدرب لفريق كرة القدم الأول للموسم الكروي الجديد 2022/2023".
فيما اعلن النادي ايضا عن "التعاقد مع اللاعب مرتضى هديب لتمثيل النجف خلال الموسم الكروي المقبل".
المحرر: سعد أحمد