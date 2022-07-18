النجف يعلن عن تعاقداته الجديدة للموسم المقبل

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي، انه "تم توقيع عقد مع الكابتن احمد خلف كمدرب لفريق كرة القدم الأول للموسم الكروي الجديد 2022/2023".

اعلن نادي النجف، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد مع المدرب احمد خلف لقيادة الفريق للموسم الكروي المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012