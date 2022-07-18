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الانيق يجدد عقد حارسه دولفان مهدي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-18 | 14:44

الانيق يجدد عقد حارسه دولفان مهدي

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أعلن نادي الطلبة، اليوم الاثنين، تمديد عقد حارسه دولفان مهدي لموسمين.
وقال النادي في بيان انه "تم تجديد عقد حارس المرمى دولفان مهدي لموسمين".

وسبق لمهدي أن مثل أندية "زاخو وأربيل ونفط الوسط والنجف"، قبل أن ينتقل للطلبة في الموسم الماضي، كما شارك مع المنتخبات (الشباب والأولمبي والأول).


وكان الطلبة قد أعلن في وقت سابق، تجديد عقد الحارس حسن محمد، كما تم التعاقد مع حارس الديوانية وليد عطية لمدة 3 مواسم، فيما تم تمديد عقد مدرب الحراس حسين كامل لعام آخر.

ويسعى الطلبة بعد التعاقد مع المدرب ثائر أحمد للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي، واستقطاب أبرز العناصر للمنافسة على لقب الموسم المقبل.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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