عاجل.. محمد بن زايد: فرنسا صديق وحليف استراتيجي لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، فرنسا بأنها "صديق وحليف استراتيجي" لدولة الإمارات.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور فرنسا في زيارة دولة، إن علاقات البلدين التاريخية "تميزت بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات".

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "اليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون".

وأردف في ذات التغريدة، قائلا: "ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى قصر الإليزيه، في وقت سابق حيث كان في مقدمة مستقبليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ظهر اليوم الإثنين، زيارة دولة إلى فرنسا، شهدت احتفاء خاصا بالضيف الكبير.

وعلى سلم قصر الإليزيه، ظهر احتفاء خاص بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون في استقباله.

وفي وقت سابق اليوم وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى قصر الأنفاليد، الذي يستقبل فيه كبار ضيوف فرنسا.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية في قصر الأنفاليد، قبيل توجهه إلى الإليزيه، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورافقت ضيف فرنسا، مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارته.

بعد ذلك عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وفرنسا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم قدم له قائد الحرس الوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الأنفاليد النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.