شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في قصف روسي على بلدة بشرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن قذيفة روسية اخترقت مبنى مكونا من طابقين في بلدة توريتسك بشرق أوكرانيا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يتخذون المبنى مخبأ لهم.

وذكرت خدمة الطوارئ على فيسبوك أن فرق الإنقاذ عثرت على خمس جثث تحت الأنقاض كما انتشلت ثلاثة أشخاص أحياء لكن أحدهم توفي في وقت لاحق في المستشفى.

وقالت خدمة الطوارئ "تعرضت بلدة توريتسك لإطلاق النار اليوم منذ الصباح الباكر. تم تدمير مبنى مكون من طابقين يأوي أشخاصا عندما اخترقته قذيفة".

ونشرت صورا في صفحتها على فيسبوك لفرق الإنقاذ خلال البحث بين الأنقاض ولما تبقى من المبنى، وقالت إن البحث عن ناجين توقف.