شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تستنكر التفجير الإرهابي الجبان في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على موقف بلاده الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن أحرّ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.