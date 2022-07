نهاية جائحة كورونا ووقف اللقاحات.. متى نصل لنقطة الأمان؟

الدمام - شريف احمد - هدأت جائحة كورونا بشكل كبير خلال أشهر قليلة ماضية، لكن بعض الدول ترى أنه لا مفر من اللجوء إلى فرض جرعات جديدة من اللقاح، وآخرهم بريطانيا التي أعلنت عن التحضير لتطعيم من هم فوق الـ 50 عاما.. ويبقى السؤال متى نوقف اللقاحات؟

من المنطقي استمرار اللقاحات طالما أثر الجائحة مستمراً، وتصدى الكثير من العلماء للتساؤل حول اللقاحات وتوقيت زوال الوباء، لكننا نعلم أنه لا يزال من المحتمل ظهور متحورات جديدة. إذن، متى ستأتي نهاية هذا الوباء وكيف نتأكد من ذلك؟

كيّ يتسنى الإجابة على هذا التساؤل لنمنح أنفسنا القدرة على اتخاذ قرار آمن بوقف اللقاحات، علينا أن نعرف كيف تبدو نهاية الوباء، إذ من المتوقع أن يصل المرض في نهاية المطاف إلى مستويات متوطنة، ما يعني أن المناعة لدى السكان ستوازن تكاثر الفيروس، ما يؤدي إلى مستوى ثابت من الإصابة عامًا بعد عام، بحسب صحيفة "الجارديان".

ويمكن أن يشمل هذا الاستقرار تقلبات منتظمة وقابلة للتكرار مثل الموسمية، لكننا لن نعرف أن الاستقرار قد تحقق ما لم يتم ملاحظة نفس نمط العدوى لأكثر من عام متتالي.

المناعة وتطور الفيروس

يقول أريس كاتزوركيس، أستاذ التطور وعلم الجينوم متخصص في التطور الفيروسي بجامعة أكسفورد، إن هناك أمران مجهولان إذا ما أردنا تحديد مدى قرب نهاية الوباء وإيقاف اللقاحات، أولهما هو: ما مدى قوة مناعتنا، خاصة ضد الأمراض الشديدة ولكن أيضًا ضد العدوى؟ والثاني هو: ما مدى سرعة تطور فيروس متحور كورونا الأخير، لا سيما فيما يتعلق بالتغلب على دفاعاتنا المناعية؟

ويضيف: "كان عام فيروس سارس- CoV-2 هو عام 2020 تقريبًا، عندما تسبب في مستويات عالية من الوفيات والأمراض، وغيّر حياة الناس في جميع أنحاء العالم "لقد رأينا فيروسًا ينتقل إلى البشر وبدأنا في ملاحظة بعض التطور، ولكن بفضل المعدل البطيء نسبيًا لتطور (سارس – كوفيد 2) مقارنة بفيروسات الحمض النووي الريبي الشبيهة، لم نلاحظ تغيرًا كبيرًا يتجاوز التأثير المباشر على الصحة العامة حتى يومنا هذا نهاية العام ، مع الظهور المبدئي لمتغيرات ألفا وبيتا وجاما"، بحسب "الجارديان".

"كاتزوركيس" يؤكد أننا إذا نظرنا إلى الوراء، سيبدو أن عام 2021 كان عام المتحور البديل، إذ حلّ متغير ألفا سريعًا محل السلالة الأولية للفيروس؛ فقد كان أكثر قابلية للانتقال وأكثر تسببا في الأعراض الشديدة والوفاة، ما استلزم استجابات أكثر قوة لمؤسسات صحة العامة بما في ذلك إعادة فرض القيود.

كان متحور ألفا أسرع انتشارا بين البشر بنسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بالفيروس الأصلي، وهي قفزة في خصائص المتحور.

وأظهرت متغيرات Beta و Gammaأيضًا درجة من التحايل على المناعة، إذ باتت قادرة على التخفي جزئيًا على الأقل، والتهرب من الدفاعات التي بنيناها عبر اللقاحات، وبالطبع نجحت هذه المتغيرات من خلال متغير دلتا، الذي كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50٪ تقريبًا من متغير ألفا، وأيضًا أكثر حدة، ما تسبب في موجة أخرى من المرض.

