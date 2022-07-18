انت الان تتابع خبر من عائلة بإيبولا... كلّ ما عليك معرفته عن فيروس ماربورغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيروس ماربورغ عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى، وهو ينتمي إلى عائلة الإيبولا.

فكلا الفيروسين ينتقلان من الحيوان إلى الإنسان عبر ن طريق ملامسة سوائل الجسم (البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية) أو الأغراض غير النظيفة مثل الإبر الملوَّثة.

ويحتضن جسم الإنسان الفيروس لمدّة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أيام.

أمّا أعراضه فتتدرج من الصداع الحادّ وآلام العضل إلى الحمى الشديدة، الغثيان، التقيّؤ والإسهال الذي قد يكون دمويًّا ويستمر أسبوعًا كاملًا.

كذلك، قد تشمل الأعراض: تساقط الشعر، التغيرات الحسية، التهاب الكبد (الالتهاب الكبدي)، فقدان الوزن، الإرهاق والتهاب العين والخصيةمع الإشارة إلى ان يكون التعافي بطيئا، حيث يمكن أن يستغرق الأمر شهورًا.

وكما إيبولا، يشكّل فيروس ماربورغ تهديدًا لحياة المصابين به لأنه يتداخل مع قدرة الجهاز المناعي على حماية الجسم إذ تراوح معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة بين 24 و88 بالمئة.

وحتّى الآن، لا يوجد لقاح ولا علاج محدّد لمكافحة هذا الفيروس. لذلك، لا حلّ إلا بالوقاية منه عن طريق:

- تجنَّب مناطق تفشي المرض المعروفة

- تجنُّب ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب

- تجنَّب ملامسة ملابس الشخص المصاب وأغراضه

- غسل اليدين بصورة متكررة بالصابون والماء، أو استخدام غسول أيدي يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول

- تجنَّب التعامل مع رفات وجثث المصابين لأنها معدية