مع حرارة الصيف..طريقة عمل عصير الزبيب

بغداد - ياسين صفوان - طريقة عمل عصير، الزبيب غني بالحديد المفيد جداً في تعزيز نسبة الهيموجلوبين في الدم، ولذلك يعد عصير الزبيب الأسود عصير ذات قيمة غذائية عالية، كما أنه منعش ولذيذ في أيام الصيف الحارة.



وطريقة عمل عصير الزبيب سهلة وبسيطة، ولذلك لا يستغرق تحضيره سوى دقائق معدودة، لذا تعلمي معنا طريقة عمل عصير الزبيب وقدميه لأفراد أسرتك. مقادير عمل عصير





المقادير

4 كوب زبيب

1 كوب توت أحمر طازج مغسول ومصفى

1 لتر ماء بارد

توت طازج للتزيين

8 مكعبات ثلج يمكنك تحضير عصير الزبيب في دقائق معدودة بضبط المقادير التالية، واتباع طريقة التحضير أدناه.المقادير4 كوب زبيب1 كوب توت أحمر طازج مغسول ومصفى1 لتر ماء باردتوت طازج للتزيين8 مكعبات ثلج طريقة التحضير

نظفي الزبيب من أي شوائب، واغسليه جيداً وصفيه من الماء مرتين أو 3 مرات.

في وعاء مناسب، ضعي الزبيب ثم أضيفي الماء الساخن فوقه وغطيه ثم اتركيه من 3 ساعات إلى 24 ساعة.

اخلطي كل من الزبيب والتوت الأحمر والماء في الخلاط الكهربائي.

صفيه وقدميه واتركيه في الثلاجة يبرد.

أضيفي إليه معكبات الثلج بحسب الرغبة وقدميه بارداً.