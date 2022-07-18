تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تحطمت طائرة صومالية، وانقلبت على ظهرها، بينما كانت تحاول الهبوط في مطار بالعاصمة مقديشو.



ولم تسجل أي حادثة وفاة بين الركاب، الذين كانوا على متنها، وعددهم أكثر من 30 شخصًا.

وأظهرت لقطات مثيرة تم التقاطها بالقرب من مطار مقديشو دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق موقع التحطم.

كما قام رجال الإطفاء بإطفاء النيران، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث.

وتظهر الصور من مكان الحادث الطائرة وهي مقلوبة على ظهرها.

ويقول مسؤولون إن الطائرة المنقبلة، تابعة لخطوط جوبا الجوية، وكانت في رحلة داخلية من مدينة بيدوة إلى العاصمة مقديشو.