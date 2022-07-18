شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: مصر قدمت مقاربة شاملة لحل أزمات المنطقة فى قمة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر قدمت مقاربة شاملة في قمة الرياض للأمن والتنمية لحل أزمات المنطقة تأسست على المبادئ التي تستند إليها السياسة الخارجية المصرية سواء في تحركاتها الإقليمية أو العالمية.

وأوضحت الدراسة، أن الرؤية المصرية المطروحة تعتبر في المقاربة امتدادًا لدورها التاريخي في تبني القضية الفلسطينية، ورعاية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، فلطالما أكدت مصر -ولاتزال تؤكد- في كافة المحافل الدولية على أن المنطقة لن يتحقق بها الاستقرار دون إيجاد حل مرضي وفاعل للقضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد، تتبع مصر أكثر من مسار بغية الوصول إلى حل مستدام للقضية.

فمن ناحية، تنخرط مصر في جهود حل الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، والذي يتوازى مع دور الوسيط ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تلك الوساطة التي كان لها دور فاعل وحاسم في إنهاء الحرب على غزة مايو 2021، وبجانب الدور السياسي، تشارك مصر إنسانيًا في جهود تخفيف الوطأة الاقتصادية والإنسانية على الشعب الفلسطيني، ويعد المثال الأقرب لهذا هو تخصيص مصر نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

وأوضحت الدراسة أنه اتصالًا بالقضية الفلسطينية، تبرز أهمية الأمن القومي العربي، الذي يعني توفير القدرة على التصدي لأي خطر من شأنه تهديد دول العالم العربي. فعلى الرغم من كون القضية الفلسطينية في قلب التفاعلات العربية، يبرز البرنامج النووي الإيراني باعتباره عامل مقوض لاستقرار المنطقة، لاسيما في ظل تراجع احتمالات عودة العمل بالاتفاق النووي الذي من شأنه ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي، وكذا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الإيراني الذي يهدد بتقويض جهود السلام بالمنطقة.