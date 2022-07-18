المنستير : تفكيك خلية ارهابية

اسماعيل عبد الحي - تمكنت المصلحة الجهويّة المختصة بالمنستير من إماطة اللثام عن خلية تكفيرية نائمة بولاية المنستير (عددهم 08 من بينهم عدد من الاطراف الغير مكشوفين أمنيا، تقوم بالرصد للتقصي من المتابعة الامنية، و تداول مواضيع ذات منحى ديني متطرف بمحل لبيع الفواكه الجافة بالمكان تم للغرض التنسيق مع المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب و وحدات الحرس الوطني بالمكان حيث تم إيقاف عدد (05) اطراف وقد افضت الأبحاث الأولية المجراة معهم أنهم يعقدون لقاءات مشبوهة بصفة دورية ، كما اتضح أنهم يتواصلون إلكترونيا مع بعض العناصر المتطرفة ، اضافة عن متابعتهم فيديوات ذات منحى جهادي وتحريضي على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

بالتنسيق مع النيابة العمومية في الموضوع اذنت بايقاف عناصر الخلية من أجل "الانتماء الى تنظيم ارهابي" و إدراج عدد 03 اطراف بالتفتيش في انتظار استكمال الابحاث.