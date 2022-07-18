- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
انت الان تتابع خبر من داخل مرقد الإمام علي.. عدسة السومرية توثق إحياء عيد الغدير في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- النجف
وثّقت عدسة السومرية، اليوم الإثنين، إحياء مناسبة عيد الغدير في محافظة النجف، بعد توافد الزائرين على مرقد الإمام علي عليه السلام.
وأظهرت الصور، حشود الزائرين وهم يحيون المناسبة في جوار مرقد الإمام علي عليه السلام، وداخل الحضرة مجتمعين، ويقومون بقراءة الأدعية وزيارة يوم الغدير.
أدناه الصور التي وثّقت توافد الزائرين على مرقد الإمام علي عليه السلام: