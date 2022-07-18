من داخل مرقد الإمام علي.. عدسة السومرية توثق إحياء عيد الغدير في النجف

وأظهرت الصور، حشود الزائرين وهم يحيون المناسبة في جوار مرقد الإمام علي عليه السلام، وداخل الحضرة مجتمعين، ويقومون بقراءة الأدعية وزيارة يوم الغدير.

أدناه الصور التي وثّقت توافد الزائرين على مرقد الإمام علي عليه السلام: